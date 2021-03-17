سبيد ميديكال تكلف المجموعة الاقتصادية للاستشارات بتحديد القيمة العادلة في صفقة استحواذ برايم للرعاية الصحية

فاروق يوسف _ وافق مجلس إدارة شركة سبيد ميديكال، عن تكليف المجموعة الاقتصادية للاستشارات المالية، لتحديد القيمة العادلة للشركة، لاستخدامها في زيادة رأس المال غير النقدية.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، أن هذه الزيادة سوف تتم بالقيمة العادلة لسهمها وذلك بعد الاستحواذ على شركة برايم سبيد للرعاية الصحية، والمالكة لنسبة 70% من أسهم رأس مال شركة برايم سبيد للخدمات الطبية.

ووافق مجلس إدارة شركة سبيد ميديكال، في يناير الماضي، من حيث المبدأ على الاستحواذ على أغلبية حصص رأسمال برايم سبيد للرعاية الصحية المالكة لنسب 70% من برايم سبيد للخدمات الطبية ( والتي تساهم فيها الأولى بنسبة 30%).

وأوضحت الشركة حينها، أن المجلس وافق على تسجيل قيمة تلك الحصص كرصيد دائن بسجلات سبيد ميديكال لصالح الشركاء البائعين لشركة برايم سبيد للرعاية الصحية.

وأضافت، بأنه سيتم لاحقا زيادة رأسمال سبيد ميديكال بالقيمة العادلة لقدامي المساهمين لسداد قيمة صفقة الشراء.

وقالت، إنه في حال عدم كفاية السيولة الناتجة عن الزيادة من قبل قدامي المساهمين، يتم سداد حصيلة الجزء المكتتب فيه إلى دائني الشركة كجزء من ثمن الحصص المستحوذ عليها.

وأشارت إلى أن ذلك بعد صدور موافقة إدارة الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على زيادة رأس المال بالأرصدة الدائنة وصدور كافة الموافقات اللازمة من البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية.