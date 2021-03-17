: بايدو الصينية تجمع 3.08 مليار دولار من الإدراج بهونج كونج

قال مصدران مطلعان، إن محرك البحث العملاق الصيني بايدو سيجمع 3.08 مليار دولار بتسعير سهمه عند 252 دولار هونج كونج في طرحه الثانوي في المدينة.

وتبيع بايدو المدرجة في نيويورك 95 مليون سهم ضمن صفقة.

ويتعذر ذكر اسم المصدرين لأن المعلومات لم تُعلن بعد.

ولم ترد بايدو حتى الآن على طلب للتعقيب.