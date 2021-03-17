البورصة: تنفيذ صفقة من الحجم الكبير على الحفر الوطنية بقيمة 21.1 مليون دولار

فاروق يوسف _ أعلنت إدارة البورصة المصرية عن إتمام تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة الحفر الوطنية، بقيمة 21.105 مليون دولار. وأفادت البورصة في بيان لها اليوم، أنه تم تنفيذ الصفقة على أسهم الشركة المصدرة لعدد 4.5 مليون سهم.

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