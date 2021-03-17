مرسى علم للتنمية السياحية: ليس لدينا أي نية لبيع قرية بدوية

فاروق يوسف _ نفت شركة مرسى علم للتنمية السياحية ما أثير من إشاعات حول اتجاهها لبيع قرية بدوية.

وأكدت الشركة في بيان للبورصة، أنها ليس لديها أي نية لبيع القرية من أساسه.

ولفتت إلى أنه لا توجد أي أحداث جوهرية بخصوص الشركة.