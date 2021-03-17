سامسونج تحذر من تداعيات حادة لأزمة نقص إمدادات الرقائق الإلكترونية

بلومبرج _ حذرت شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية سامسونج من تداعيات “الخلل الخطير” في إمدادات أشباه الموصلات على مستوى العالم لتصبح سامسونج أكبر شركة إلكترونيات في العالم تتحدث عن أزمة نقص إمدادات الرقائق الإلكترونية التي تخطت حدود صناعة السيارات التي كانت في مقدمة ضحايا هذه الأزمة.

ونقلت بلومبرج عن كوه دونج جين الرئيس التنفيذي المشارك لشركة سامسونج القول، إن الشركة وهي واحدة من أكبر منتجي الرقائق والأجهزة الإلكترونية في العالم تتوقع حدوث أزمة لأعمالها خلال الربع الثاني من 2021 بسبب نقص إمدادات الرقائق.

كما تدرس تأجيل طرح جيل جديد من هاتفها الذكي جالاكسي نوت أحد أكثر هواتفها مبيعا خلال العام الحالي رغم أن كوه قال إن الشركة تتجه إلى تبسيط تشكيلة منتجاتها.

وكانت شركات صناعية كبرى من كونتنينتال الألمانية لمكونات السيارات إلى رينيساس إلكترونيكس كورب وإنولوكس كور قد حذرت في الأسابيع الأخير من استمرار أزمة نقص إمدادات الرقائق الإلكترونية لأطول مما كان متوقعا بسبب الطلب الذي فاق التوقعات على الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف الذكية وألعاب الكمبيوتر على خلفية الجائحة.

وقال الرئيس التنفيذي المشارك لشركة سامسونج، إن الشركة تعمل حاليا مع شركائها الأجانب لحل هذه الأزمة وتجنب تضرر نشاطها بها.