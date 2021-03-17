وزارة الصناعة تبدأ تسليم الدفعة الأولى من الوحدات للمستثمرين بالمجمعات الجديدة

بدأت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اليوم في توقيع العقود النهائية وتسليم الوحدات الصناعية الجاهزة للمستثمرين بالمجمعات الصناعية السبعة، والتي تم طرحها في 7 محافظات تشمل الغربية والإسكندرية وبني سويف والبحر الأحمر وسوهاج والأقصر والمنيا.

وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة في بيان، إن ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة على سرعة تنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير مجمعات صناعية كاملة المرافق والتجهيزات لشباب الأعمال لتعميق التصنيع المحلي ورفع القيمة المضافة وتوفير فرص عمل للشباب في كافة محافظات الجمهورية.

وقال اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إنه تم توقيع الدفعة الأولى من العقود النهائية مع 23 مستثمر مخصص لهم 51 وحدة صناعية بمجمع المحلة الكبرى بالغربية.

وأشار إلى أن لجنة فنية من الهيئة قامت بالتوجه الى مدينة المحلة لتسليم الوحدات الصناعية بالمجمع للمستفيدين الذين استوفوا اوراقهم للبدء فورا في تركيب الماكينات وبدء الإنتاج.

وأضاف الزلاط أن الهيئة قامت بتسليم خطابات التخصيص لمستثمري 7 مجمعات صناعية جديدة الشهر الماضي وذلك تمهيدا لانهاء كافة الأوراق والإجراءات اللازمة لتوقيع العقود وتسليم الوحدات.

ونوه رئيس الهيئة إلى أن الوحدات الصناعية المخصصة بالمحلة بنظام الإيجار وتشمل أنشطة غزل ونسيج وملابس جاهزة وصناعات هندسية وكيماوية، مشيراً إلى إمكانية حصول المستثمر على أكثر من وحدة حتى 8 وحدات لاستيعاب نشاطه الإنتاجي.

ولفت إلى أنه من المقرر أن يقوم المستثمر باستخراج السجل الصناعي والترخيص وبدء الإنتاج خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر من استلام وحدته.

وأوضح أن المجمع يتوفر به كافة التجهيزات وشبكات المرافق والإطفاء والمياه والصرف وشبكات الطرق والخدمات، حيث ستوفر الهيئة كافة التيسيرات والدعم الفني لأصحاب الوحدات وتيسير استخراج كافة التراخيص اللازمة موجهاً الدعوة مستثمري المحافظة ورواد الأعمال للتقدم على الوحدات الشاغرة بالمجمع وتوفير كافة التسهيلات.

وتابع الزلاط أن الهيئة في إطار سعيها لتوفير كافة التسهيلات لانجاح أصحاب المشروعات قامت بالتنسيق والتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتقديم تيسيرات تمويلية لأصحاب الوحدات للحصول على الماكينات والمعدات ومستلزمات الإنتاج للبدء فورا في الإنتاج، إلى جانب عن التيسيرات التمويلية الخاصة بالحصول على الوحدة نفسها بالتعاون مع عدد من البنوك.

ولفت إلى أنه تم إقرار تيسيرات جديدة مؤخرا للمستثمرين الحاصلين على وحدات بالايجار بتاجيل تحصيل إيجار الوحدات لمدة 6 اشهر تيسيرا على رواد الاعمال.

وكشف الزلاط أنه خلال الأيام القادمة سيتم توقيع عقود و تسليم الدفعة الأولى من الوحدات للمستثمرين الذين استوفوا أوراقهم بباقي المجمعات على التوالي.