القابضة للغزل والمتحدة للعبوات توقعان اتفاق تأسيس شركة لعصر واستخلاص الزيوت بالمحالج

وقعت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والشركة المتحدة لتصنيع الزيوت والعبوات، اتفاقية تعاون مشترك لتأسيس شركة مشتركة في مجال عصر واستخلاص الزيوت من بذور القطن في المحالج.

ووفق بيان وزارة قطاع الأعمال، فإن الشركة الجديدة ستتولى استئجار مساحات من الأراضى داخل المحالج السبعة الجديدة التابعة لقطاع الأعمال العام، لإنشاء وحدات تخزين ومباني معدات المعالجات التي ستتم على البذور في المحالج مع عدم الاخلال بقواعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

كما تتولى الشركة الجديدة مسؤولية التعاقد والتوريد وسداد قيمة المعدات الخاصة بعمليات التصنيع اللازمة لنشاط الشركة وتشغيلها، ويبلغ رأس المال المقترح للشركة 250 مليون جنيه.

وقالت الوزارة إن توقيع الاتفاقية الذي شهده هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، يأتي في إطار الحرص على التعاون مع القطاع الخاص في مجال عصر واستخلاص الزيوت من بذور القطن، وتماشيا مع اشتراطات وزارة الزراعة بضرورة عصر البذور الناتجة داخل المحالج.

وقع الاتفاقية كلا من الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والمهندس زكريا الشافعي رئيس مجلس الإدارة للشركة المتحدة لتصنيع الزيوت والعبوات.