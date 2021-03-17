رضا عبد المعطي: 12 صندوق تأمين خاص ملزم بتعيين مدير استثمار متفرغ أو شركة إدارة

قال المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لحابي أن نحو 12 صندوق تأمين خاص ملزم بتعيين مسئول متفرغ عن الاستثمار يتبعه عدد كاف من العاملين، أو التعاقد مع شركة أو أكثر على إدارة ما لا يقل عن 80% من أموال الصندوق، لتجاوز حجم الأموال المستثمرة 100 مليون جنيه.

يأتي ذلك تنفيذا لأحكام المادة 14 مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون 54 لعام 1975 والمعدلة بموجب قرار وزير الاستثمار رقم 109 لعام 2015، التي تنظم استثمارات صناديق التأمين الخاصة.

وأصدر نائب رئيس الهيئة كتابا دوريا بتاريخ أمس، للتنبيه على إتخاذ ما يلزم لتوفيق أوضاع الصندوق طبقا لأحكام المادة المشار إليها، مع التأكيد على أن اختيار مدير الاستثمار أو شركة إدارة محافظ الاستثمار حق أصيل لمجلس إدارة الصندوق يمارسه بما له من سلطة تقديرية بهدف صالح الصندوق مع الالتزام بأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

وتنص المادة 14 مكرر من اللائحة التنفيذية على أن يلتزم الصندوق الذي يبلغ حجم أمواله المستثمرة أكثر من 100 مليون جنيه بتعيين مدير متفرغ مسئول عن الاستثمار ترخص له الهيئة، على أن يتبعه عدد كاف من العاملين وذلك كله وفقا للضوابط التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة بشأن مهامه ومسئولياته والاشتراطات الواجب توافرها فيه.

ويجوز للصندوق بدلا من ذلك، التعاقد مع شركة أو أكثر على إدارة ما لا يقل عن 80% من أمواله وفقا لما ورد بالمادة 14.