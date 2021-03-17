رضا عبد المعطي: 12 صندوق تأمين خاص ملزم بتعيين مدير استثمار متفرغ أو شركة إدارة

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قال المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لحابي أن نحو 12 صندوق تأمين خاص ملزم بتعيين مسئول متفرغ عن الاستثمار يتبعه عدد كاف من العاملين، أو التعاقد مع شركة أو أكثر على إدارة ما لا يقل عن 80% من أموال الصندوق، لتجاوز حجم الأموال المستثمرة 100 مليون جنيه.
يأتي ذلك تنفيذا لأحكام المادة 14 مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون 54 لعام 1975 والمعدلة بموجب قرار وزير الاستثمار رقم 109 لعام 2015، التي تنظم استثمارات صناديق التأمين الخاصة.
وأصدر نائب رئيس الهيئة كتابا دوريا بتاريخ أمس، للتنبيه على إتخاذ ما يلزم لتوفيق أوضاع الصندوق طبقا لأحكام المادة المشار إليها، مع التأكيد على أن اختيار مدير الاستثمار أو شركة إدارة محافظ الاستثمار حق أصيل لمجلس إدارة الصندوق يمارسه بما له من سلطة تقديرية بهدف صالح الصندوق مع الالتزام بأحكام القانون ولائحته التنفيذية.
وتنص المادة 14 مكرر من اللائحة التنفيذية على أن يلتزم الصندوق الذي يبلغ حجم أمواله المستثمرة أكثر من 100 مليون جنيه بتعيين مدير متفرغ مسئول عن الاستثمار ترخص له الهيئة، على أن يتبعه عدد كاف من العاملين وذلك كله وفقا للضوابط التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة بشأن مهامه ومسئولياته والاشتراطات الواجب توافرها فيه.
ويجوز للصندوق بدلا من ذلك، التعاقد مع شركة أو أكثر على إدارة ما لا يقل عن 80% من أمواله وفقا لما ورد بالمادة 14.
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