البورصة تقترح تكويد الشباب أقل من 21 عاما بصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي

رنا ممدوح _ وضعت إدارة البورصة المصرية مقترح أمام الهيئة العامة للرقابة المالية لتمكين الشباب من استخراج كود للاستثمار في سوق الأوراق المالية بناء على صورة ضوئية من البطاقة الرقم القومي.

وأرجعت البورصة في بيان لها، الهدف من المقترح هو دعم توجه الدولة المصرية نحو تعزيز الشمول المالي وتيسير إتاحة الخدمات المالية غير المصرفية ورفع مستويات الوعي والمعرفة المالية، موضحة أن ذلك مرهون بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على مقترح البورصة في هذا الشأن.

وأوضحت أن مقترح البورصة المصرية يختص الشباب في الفئة العمرية من 16 إلى أقل من 21 عام، لافتة إلى أن هذا المقترح يسمح لهم باستخراج كود لبدء الاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، دون الحاجة للمستندات الخاصة بالولي أو الوصي حسب الأحوال.

وأشارت إلى أن ذلك مع تعهد من شركة الوساطة في الأوراق المالية مقدمة الطلب بالالتزام بالضوابط الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 23 لسنة 2021، بشأن ضوابط تعامل الشباب في الفئة العمرية من 16 إلى أقل من 21 عام في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية.

وقالت إن هذه الخطوة من شأنها فتح المجال أمام الشباب المصري في الفئة العمرية من 16 إلى أقل من 21 عام، للاستثمار والادخار من خلال الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، وهو ما يعزز ثقافة الادخار والاستثمار لتحقيق معدلات نمو قوية على نحو مستدام، وكذا توسيع قاعدة المستفيدين من ثمار النمو المحقق والتي تسهم فيه الشركات المقيد لها أورق مالية بالبورصة المصرية.

كان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدر القرار رقم 23 لسنة 2021 بتاريخ 21/2/2021 بشأن ضوابط تعامل الشباب في الفئة العمرية من 16 إلى أقل من 21 عام في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية.

في السياق ذاته تؤكد إدارة البورصة المصرية استكمال جهودها الرامية نحو تعزيز ونشر الثقافة المالية ورفع مستويات الوعي والمعرفة المالية للمجتمع.

وأعلنت عن توقيع مذكرات تفاهم مع نحو 3 جامعات وكذا الأكاديمية الوطنية للتدريب، لمزيد من التعريف بدور البورصة في دعم النمو الاقتصادي وكذا أساسيات الادخار والاستثمار من خلال سوق الأوراق المالية المقيدة، هذا فضلاً عن تنظيم ورش تدريب لموظفي العديد من المؤسسات والكيانات الاقتصادية المختلفة لنشر ثقافة الاستثمار والادخار.