المؤشر العام لبورصة الكويت يرتفع 0.41% بدعم 9 قطاعات بقيادة التكنولوجيا

فهد حسين – خالف مؤشر “السوق الرئيسي 50” ارتفاعات مؤشرات بورصة الكويت بختام تداولات اليوم الأربعاء، متراجعا 0.13% بعد خسارة 6.16 نقطة هبط بهم إلى مستوى 4869.48 نقطة.

وأغلق مؤشر السوق الأول مرتفعا 0.42% مضيفا 26.81 نقطة إلى مستواه المسجل أمس، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.35% مضيفا 16.41 نقطة، وإجمالا ارتفع المؤشر العام 0.41% مضيفا 23.46 نقطة صعد بهم إلى مستوى 5797.41 نقطة.

وتقلص حجم التداولات إلى 210.19 مليون سهما من 214.1 مليون سهما، كما انخفضت السيولة المتداولة إلى 37.14 مليون دينار من 40.86 مليون دينار في جلسة أمس الثلاثاء.

وشهد سهم “أجيليتي” أعلى سيولة متداولة في السوق بقيمة 3.79 مليون دينار بعد تداول 5.26 مليون سهم، فيما كان سهم “الأولى للاستثمار” الأكثر نشاطا بحجم تداولات بلغ 25.49 مليون سهما وبسيولة بلغت 1.6 مليون دينار.

وبالنسبة لأداء الأسهم المُدرجة، تصدر “مينا” القائمة الخضراء بارتفاع نسبته 12.35%، بينما جاء سهم “الصالحية للاستثمار” على رأس القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 5.08%.

وعلى مستوى قطاعات السوق، ارتفعت مؤشرات 9 قطاعات بقيادة التكنولوجيا الذي صعد 7.15%، تلاه الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.93%، فيما تراجع قطاعا النفط والغاز والسلع الاستهلاكية بنسبة 1.5% و0.14% بالترتيب، وسط استقرار قطاعا منافع والرعاية الصحية.