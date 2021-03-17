مجلس الوزراء يقر استمرار نشاط القناة للحبال لمدة عام مع السير في عمليات هيكلتها

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على استمرار عمل شركة القناة للحبال ومنتجات الألياف الطبيعية والصناعية فى نشاطها، وذلك لمدة عام، مع الاستمرار في هيكلتها، بما يحقق نتائج إيجابية، خاصة أنه تم إضافة نشاط جديد لأعمالها.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس اليوم، وتم استعراض ما تم اتخاذه من إجراءات لتصحيح مسار الشركة ومعالجة أى مشكلات أو معوقات تواجهها، وخاصة ما يتعلق بتقديم التسهيلات المالية لتدبير واستيراد المواد الخام اللازمة لإنتاج وشراء قطع الغيار، وإتمام عمليات صيانة المعدات، وإصلاح خطوط الانتاج.

وتم مناقشة وضع السياسات التي تضمن إحداث التطوير والتحديث لمسايرة متطلبات السوق ومواجهة المنافسة سواء من ناحية تكاليف الإنتاج أو جودة المنتج.