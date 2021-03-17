التراجع يخيم على أداء مؤشرا أسواق المال الإماراتية رغم تباين السيولة وأحجام التداول

فهد حسين – خيم التراجع على مؤشرا أسواق المال الإماراتية بعد 3 جلسات من الأداء الإيجابي، بانخفاض مؤشر سوق دبي المالي 0.78% وسوق أبوظبي للأوراق المالية هامشيا بنسبة 0.05%.

وهبط مؤشر سوق دبي المالي بختام تداولات اليوم الأربعاء بنسبة 0.78% بعد خسارة 20.54 نقطة هوى بهم إلى مستوى 2600.84 نقطة، وسط انخفاض السيولة وحجم التداولات بضغط من هبوط 4 قطاعات قادها النقل والاتصالات.

وتقلصت السيولة المتداولة في السوق إلى 119.4 مليون درهم من نحو 370.56 مليون درهم الجلسة السابقة، كما انخفض حجم التداولات إلى 67.64 سهم من 149.63 مليون سهم في جلسة الثلاثاء.

وانخفض رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي إلى 356,103 مليار درهم من 357,639 مليار درهم، محققا خسائر بنحو 1.536 مليار درهم.

وارتفع قطاع التأمين وحيدا بنسبة 0.16%، فيما تراجع 7 قطاعات بقيادة العقارات الذي هبط 1.28% تلاه السلع والاستثمار والخدمات المالية متراجعان بنسبة 0.95%، ثم الاتصالات بنسبة 0.69%، فيما استقر قطاع الصناعة عند مستوى إغلاق جلسة أمس الثلاثاء.

كما تصدر سهم “مصرف السلام- السودان” قائمة من 11 سهما حققوا أرباح خلال الجلسة مرتفعا 9.09%، فيما جاء سهم “إعمار للتطوير” متصدرا تراجعات القطاع العقاري و15 سهما سجلت خسائر خلال الجلسة بانخفاضه 3.49%، فيما استقرت 4 أسهم عند نفس مستويات الجلسة السابقة.

وتصدر سهم “إعمار” الذي هبط 1.35% الأسهم الأكثر نشاطا خلال جلسة اليوم الأربعاء بسيولة 27.85 مليون درهم بعد تداول 7.6 مليون سهما من أسهمه.

وبوتيرة أهدأ، أغلق مؤشر سوق أبوظبي المالي تداولات اليوم الأربعاء منخفضا 0.05%، لينهى تداولات اليوم عند مستوى 5746.17 نقطة، خاسرا أعلى مستوياته في 15 عام والتي بلغها بختام تداولات أمس الثلاثاء.

وزاد حجم التداولات إلى 175.13 مليون سهما من 132.08 مليون سهم في جلسة الثلاثاء، فيما تخطت السيولة المتداولة حاجز المليار درهم بنحو 41 مليون درهم، مقابل 841.6 مليون درهم فقط الجلسة السابقة.

وارتفعت 3 قطاعات بقيادة الاتصالات الذي صعد 0.96%، تلاه العقار والاستثمار والخدمات المالية مرتفعان بنسبة 0.04% و0.01% بالترتيب، فيما تراجعت 6 السلع الاستهلاكية الذي هبط 2.34%، تلاه التأمين والصناعة متراجعان بنسبة 1.56% و1.14% بالترتيب.

وواصل رأس المال السوقي لأبوظبي تحقيق المكاسب مسجلا نحو 670 مليون درهم بختام جلسة اليوم، بارتفاع رأس المال السوقي إلى 811.808 مليار درهم بختام التداولات من 811,138 مليار درهم بإغلاق جلسة أمس الثلاثاء.

وكان سهم أبوظبي الأول الذي هبط 0.14% الأنشط في السيولة المتداولة والتي بلغت 244 مليون درهم، فيما تصدر سهم “الدار العقارية” قائمة الأسهم الأكثر نشاطا بالكميات بعد تداول 61.45 مليون سهما من أسهمه خلال الجلسة.

وتصدر سهم”BILDCO” قائمة الأسهم الـ10 الرابحين مرتفعا 14%، فيما جاء سهم “شركة رأس الخيمة للاسمنت اﻷبيض والمواد اﻻنشائية” متصدرا 21 سهما سجلوا خسائر خلال الجلسة بتراجعه 10% بختام تداولات اليوم الأربعاء، كما استقرت 8 أسهم عند نفس مستويات أسعار الجلسة السابقة.