السعودية تطلق برنامجا للتصنيع المحلي 28 مارس الجاري

دوت الخليج – أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية، عن إطلاق بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة الهيئة، برنامج “صنع في السعودية” في 28 من شهر مارس الجاري.

وأوضحت الهيئة في بيان، اليوم الأربعاء، أن البرنامج المزمع إطلاقه برعاية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، يهدف إلى دعم المنتجات والخدمات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي.

وأفادت الهيئة بأن الإعلان عن برنامج “صنع في السعودية” يأتي من منطلق اهتمام وحرص ولي العهد في دعم المنتج الوطني، وتعزيز دوره في ضوء ما تتميز به المنتجات الوطنية من جودة عالية وتنافسية كبيرة على المستوى الإقليمي والعالمي، إضافة إلى التأكيد على زيادة الوعي والثقة بالمنتج الوطني والمصانع المحلية على مختلف المستويات.

وأضافت أن إطلاق البرنامج سيتم عبر فعالية افتراضية سيُكشف خلالها عن شعار “صُنِع في السعودية”، الذي يقدّم هوية موحّدة للمنتجات والخدمات السعودية تمثّل الهوية الرسمية لترويج المنتجات والخدمات السعودية محلياً وعالمياً.

ومن المقرر أن يعقد وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة، بحضور مختلف وسائل الإعلام، مؤتمر صحفي سيسلط من خلاله الضوء على خطط البرنامج ومستهدفاته وآلية عمله.

ويعد برنامج “صُنِع في السعودية”، محركاً أساسياً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الاقتصادية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة المنتج السعودي وفق أعلى معايير الموثوقية والتميز، مما يسهم في توجيه القوة الشرائية نحو المنتجات والخدمات المحلية وصولاً إلى إسهامات القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% ورفع نسبة الصادرات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى 50% بحلول عام 2030.