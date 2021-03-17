مال وأعمال

السعر النهائي لطرح ذيب لتأجير السيارات في السوق السعودية 40 ريالا للسهم

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دوت الخليج – أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال، المستشار المالي، ومدير الاكتتاب، والمدير الرئيسي لسجل اكتتاب المؤسسات، ومتعهد التغطية، والمجموعة المالية هيرميس مدير سجل اكتتاب المؤسسات للطرح العام لشركة ذيب لتأجير السيارات، إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة في أسهم الشركة.

وذكرت شركة ذيب لتأجير السيارات، في بيان للسوق المالية السعودية “تداول”، اليوم الأربعاء أنه تم تحديد سعر الطرح النهائي بـ40 ريالا للسهم، وبلغت نسبة التغطية للمؤسسات 6010%.

وأضافت أن الجهات المشاركة قد اكتتبت في كامل الأسهم المطروحة، حيث خصص لها 12.9 مليون سهم عادي والتي تمثل 100% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب كمرحلة أولى.

وسيتم تخصيص 1.29 مليون سهم عادي والتي تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى، مع اكتمال عملية بناء سجل الأوامر بنجاح، كمرحلة ثانية.

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وأكدت شركة السعودي الفرنسي كابيتال، في بيان على وقعها الإلكتروني، إتمام كافة الاستعدادات لتلقي طلبات اكتتاب المستثمرين من شريحة الأفراد والذي سيكون لمدة يوم واحد فقط وذلك بتاريخ 21 مارس الجاري، مع الجهات المستلمة وهي البنك السعودي الفرنسي، وبنك الرياض، والبنك الأهلي التجاري.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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