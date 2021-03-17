تبريد الإماراتية تنفي توقيع اتفاقية للاستحواذ على أصول شركة نخيل

دوت الخليج – أفصحت شركة الوطنية للتبريد المركزي “تبريد”، المدرجة في سوق أبوظبي للاوراق المالية، عن عدم وجود اتفاقية استحواذ متعلقة بأصول شركة نخيل مع أي طرف كان في الوقت الحالي.

وذكرت الشركة في بيان للسوق اليوم الأربعاء، أنه فيما يتعلق بالأخبار المنشورة مؤخرا حول اهتمامها بالاستحواذ على أصول تبريد المناطق العائدة إلى نخيل، أنها أكدت للسوق على استكشافها لفرص الاستحواذ على أصول تبريد المناطق الرئيسية والتي تلوح في الأفق من حين لآخر سواء داخل الدولة أو على النطاقين الإقليمي والدولي.

كما أكدت “تبريد” ضرورة الالتزام بقواعد الإفصاح والشفافية المعمول بها حسب متطلبات كل من هيئة الأوراق المالية والسلع، وسوق دبي المالي، مشددة على التزامها بالإفصاح عن عمليات الشركة الجوهرية وإعلام السوق فور الانتهاء منها.