تراجع بورصة البحرين 0.45% بضغط من البنوك التجارية والصناعة.. والخسائر السوقية 41 مليون دينار

فهد حسين – أغلق مؤشر بورصة البحرين العام تداولات اليوم الأربعاء، منخفضا 0.45% بخسارة 6.58 نقطة هبط بهم إلى مستوى 1459.41 نقطة، بضغط من تراجع قطاعا البنوك التجارية والخدمات رغم تقلص السيولة وزيادة حجم التداول.

وتضاعف حجم التداولات إلى 5.27 مليون سهما من 2.8 مليون سهم الجلسة السابقة، كما تضاعفت أيضا قيمة السيولة المتداولة إلى نحو 1.07 مليار دينار من 579.58 ألف دينار في الجلسة السابقة.

وسجلت الأسهم المدرجة في بورصة البحرين خسائر سوقية بنحو 41 مليون دينار “تعادل 108.08 مليون دولار”بانخفاض رأس المال السوقي إلى 9.088 مليار دينار “تعادل 23.958 مليار دولار” بختام التداولات، من 9.129 مليار دينار “تعادل 24.058 مليار دولار” بإغلاق الجلسة السابقة.

وتراجع قطاعا البنوك التجارية والصناعة بنسبة 17.81% و17.28% بالترتيب، فيما ارتفع قطاع الخدمات وحيدا بنسبة 0.77% وسط استقرار قطاعات الاستثمار والتأمين والفنادق والسياحة.

وكان سهم “ناس” أكبر الرابحين خلال الجلسة بارتفاعه 8.82%، فيما تصدر “ألمونيوم البحرين” قائمة الخاسرين بتراجعه 2.06%، كما كان سهم “مجموعة البركة المصرفية” الأكثر نشاطا خلال الجلسة بحجم تداولات بلغ 2.38 مليون سهما.