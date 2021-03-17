متوسط حجم تداول السندات الحكومية في منطقة اليورو يقفز إلى 71.7 مليار يورو خلال 2020

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– ذكر تقرير لاتحاد الأسواق المالية في أوروبا اليوم الأربعاء، أن حجم تداول السندات الحكومية في منطقة اليورو زاد لأعلى مستوى في خمسة أعوام في 2020.
وتابع أن متوسط حجم التداول السنوي زاد 0.9 بالمئة على أساس سنوي إلى 71.7 مليار يورو العام الماضي وهو الأعلى منذ 2015.
ويأتي هذا فيما سجلت إصدارات حكومات منطقة اليورو مبلغا قياسيا عند 3.675 تريليون يورو من خلال سندات وأذونات، تواجه احتياجات تمويل أعلى بكثير بسبب أزمة فيروس كورونا.
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