سوق الأسهم السعودية تهبط 0.6% بضغط من 12 قطاعا وسط انحسار السيولة وأحجام التداولات

فهد حسين – فقد مؤشر “تاسي” الرئيسي لسوق الأسهم السعودية “تداول” 58.01 نقطة، هبط بهم 0.6% إلى مستوى 9,602.26 نقطة، بضغط من 12 قطاعا تصدرها التطبيقات وخدمات التقنية والاتصالات، مسجلا مكاسب سوقية بنحو 5 مليارات ريال.

وسجل رأس المال السوقي 9.488 تريليون ريال من 9.483 تريليونا بختام جلسة أمس الاثنين، محققا مكاسب سوقية بقيمة 5 مليارات ريال.

وانحسرت السيولة المتداولة إلى نحو 11.18 مليار ريال من 16 مليارا الجلسة السابقة، كما تقلص حجم التداولات إلى 472.28 مليون سهما من 727.29 مليون سهم الجلسة السابقة.

وأغلق 12 قطاعا تداولات اليوم الأربعاء على تراجع بقيادة التطبيقات وخدمات التقنية الذي هبط 2.85%، ولحقه قطاع الاتصالات متراجعا بنسبة 2.02%.

وفي المقابل ارتفعت 6 قطاعات بقيادة “الخدمات التجارية” الذي صعد بنسبة 0.87%، تلاه قطاع “الخدمات الاستهلاكية” بنسبة 0.61%.

ودخل 118 سهم منطقة الخسائر بقيادة سهم “سابتكو” الذي تراجع 8.66% خسائر خلال الجلسة، فيما سجل 71 سهما أرباح بقيادة “الحكير” الذي ارتفع 9.96%.

وكان سهم “دار الأركان” الأكثر نشاطا خلال جلسة اليوم الأربعاء بحجم تداولات بلغ 83.24 مليون سهما وبسيولة قدرها 793.9 مليون ريال.

وتداول سهم “جرير” عند أعلى مستوياته خلال 2021، بإعلانه توزيعات أرباح بأكثر من 23% من رأس المال.

في المقابل، أغلق السوق الموازي، على ارتفاع بمؤشر “نمو حد أعلى” بنسبة 0.5%، بعد إضافة 117.54 نقطة صعد بهم إلى مستوى 23828.68 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة على مؤشر “نمو حد أعلى” إلى 12.022 مليار ريال بختام تداولات اليوم من 11.832 مليار ريال أمس الثلاثاء.