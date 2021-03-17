التجاري الدولي ومؤسسة الجمال وبن علي يبيعون أغلب حصصهم في سي آي كابيتال

فاروق يوسف _ باع ثلاثة مساهمين أغلب حصصهم في شركة سي آي كابيتال للاستثمارات المالية، وهم: البنك التجاري الدولي، ومؤسسة محمود الجمال الخيرية، وإسماعيل بن تركي.

وقامت شركة التجاري الدولي للسمسرة بدور المنفذ للصفقات الثلاث، بسعر 4.7 جنيه للسهم الواحد.

وأفادت الشركة في بيانات منفصلة أرسلتها للبورصة المصرية، أن البنك التجاري الدولي باع 6.848% من إجمالي حصته البالغة 7.561%، بواقع 68,477,683 سهم، وذلك بقيمة 321.845 مليون جنيه.

أما المساهم الثاني، فهو مؤسسة محمود الجمال الخيرية، والتي باعت 4.926% من حصتها في شركة سي آي كابتال، تعادل 49,262,658 سهم، وذلك بقيمة 231.534 مليون جنيه.

والمساهم الثالث، فهو إسماعيل بن علي، والذي قام ببيع 10.683% من إجمالي حصته بشركة سي آي كابيتال، توازي 106,836,935 سهم، وذلك بقيمة 502.133 مليون جنيه.

تأتي هذه الصفقات بعد إتمام استحواذ بنك مصر علي حصة إضافية قدرها 65.3% من رأس مال شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية من خلال عرض شراء إجباري؛ ليصبح إجمالي حصة البنك 90% من رأس مال الشركة.

وتعتبر سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية شركة متخصصة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية المتنوعة.

وتقدم الشركة مجموعة من الحلول المالية غير المصرفية، متضمنة نشاط بنوك الاستثمار والسمسرة والأبحاث وإدارة الأصول وأمناء الحفظ والتأجير التمويلي والتمويل متناهي الصغر.