البورصة: 23 مارس بداية التداول على أسهم راية القابضة بعد التجزئة

فاروق يوسف _ وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بجلستها المنعقدة اليوم، على قيد تجزئة القيمة الإسمية لسهم شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، من 5 جنيه مصري للسهم إلي 0.50 جنيه، على أن يتم التداول بها اعتبارًا من يوم الثلاثاء 23 مارس الجاري.

وأوضحت اللجنة، أن بعد قيد التجزئة سيصبح رأس مال الشركة المصدر والمقيد البالغ 1,071 مليار جنيه مصري موزعا على عدد 214,399,519 سهم ( بدلا من 214,399,519 سهم ) بقيمة إسمية قدرها 0.50 جنيه للسهم الواحد ( بعد التعديل) ممثلا في خمسة عشر إصدارا بجدول قيد الأوراق المالية المصرية ” أسهم “.

وأشارت إلى أن تجزئة السهم بواقع عشرة لكل سهم تكون لحامل مشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الاثنين 22 مارس الجاري، على أن يتم التداول على أسهم الشركة بعد التجزئة اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 23 مارس.

ولفتت إلى أنه سيتم إدراج أسهم شركة راية القابضة بعد التجزئة على قاعدة البيانات اعتبـارا من بداية جلسـة تداول يوم الثلاثاء 23\03\2021 ، بمراعاة قسمة آخر سعر إقفال على “10” وذلك لتحديد سعر الفتح الجديد بعد التجزئة، و تدرج الأسهم بقاعدة البيانات بعد التجزئة كما يلي:- (ص1 – ص 15 ) 2,143,995,190 سهم.

وشملت قرارات اللجنة، توقيع التزام مالي على الشركة قدره 10 الاف جنيه مصري ، نظرا لمخالفتها لأحكام المادة (26 ) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة (26) من الإجراءات التنفيذية لها ، طبقا لعقد تنظيم قيد الأوراق المالية بجداول البورصة و المبرم مع الشركة ، مع منح الشركة مهلة لسداد الإلتزام المالي مدتها 15 يوم تبدأ من تاريخ اخطارها بقرار لجنة القيد.