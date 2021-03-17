الأوروبي لإعادة الإعمار يمنح بنك القاهرة تمويلا بقيمة 100 مليون دولار

دوت الخليج – قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حزمة تمويلية قدرها 100 مليون دولار أمريكي لبنك القاهرة؛ لإعادة إقراضها في مجال المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتمويل عمليات التجارة.

وينقسم القرض إلى شقين أساسيين قيمة كل منهم 50 مليون دولار أمريكى، حيث يتم استخدام الجزء الأول من التمويل للتوسع في إتاحة القروض للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، خارج القاهرة الكبرى، بحسب بيان صادر عن البنك اليوم الأربعاء.

كما يوفر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تسهيلا ائتمانيا لتمويل عمليات التجارة تحت برنامج تسيير التجارة Trade Facilitation Programme والذي يستخدم لإصدار ضمانات لصالح البنوك الخارجية ومنح قروض لتمويل شركات القطاع الخاص المحلية والمتعلقة بأنشطة التصدير والاستيراد وتوزيع السلع محليا.

وأكد طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، أن الشراكة الاستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار “تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية فى المؤشرات المالية والرؤية المستقبلية لبنك القاهرة”.

وتابع: “إلى جانب الدور الريادي في مجال مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتي تستحوذ على أولوية كاملة ضمن استراتيجية البنك وخططه التوسعية”.

من جهته، أكد أيمن خطاب، رئيس قطاع المؤسسات المالية ببنك القاهرة، أهمية دور البنوك متعددة الجنسيات في توفير التمويل اللازم للسوق المحلية، مؤكدا وجود خطة طموحة لدى بنك القاهرة للتوسع معها خلال الثلاث سنوات القادمة.

فيما قالت هايك هارمغارت، العضو المنتدب للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، إن الاتفاقيات التى تم توقيعها بمثابة شراكة استراتيجية جديدة بين المؤسستين.

وأكدت هارمغارت اعتزاز البنك الأوروبي لإعادة الإعمار بتقديم المزيد من الدعم لعمليات التجارة ودعم أنشطة المشروعات الصغيرة في مختلف المحافظات من خلال حزمة التمويل الجديدة لبنك القاهرة.