مال وأعمال

بنك مورجان ستانلي يتيح لعملائه الأثرياء إمكانية الاستثمار في صناديق بيتكوين

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CairoBank

وكالات – أتاح بنك مورجان ستانلي لعملائه في إدارة الثروات إمكانية الاستثمار في صناديق بيتكوين، وفق شبكة سي إن بي سي.

وأخبر البنك الاستثماري، وهو يدير ثروات بقيمة 4 تريليونات دولار من أصول العملاء، مستشاريه الماليين اليوم الأربعاء- في مذكرة داخلية- بأنه سيطلق خدمة الوصول إلى 3 صناديق تمكن من ملكية العملة المشفرة، وفقًا لأشخاص لديهم معرفة مباشرة بالأمر.

وتعد تلك الخطوة مهمة لقبول بيتكوين كفئة أصول، واتخذها البنك بعد أن طالب العملاء بالاستثمار في العملة المشفرة، بحسب أشخاص مطلعة بالأمر، رفضوا الكشف عن هويتهم.

وأدى ارتفاع بيتكوين في العام الماضي إلى وضع شركات وول ستريت تحت الضغط للنظر في الاستثمار في تلك الفئة من الأصول الوليدة.

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ولك، في الوقت الحالي على الأقل، سيسمح البنك لعملائه الأثرياء فقط بالاستثمار في الأصول المتقلبة، التي يعتبرها البنك مناسبة للأشخاص الذين لديهم قدرة على تحمل المخاطر الشديدة، ولديهم أصول لا تقل عن مليوني دولار تحتفظ بها الشركة.

وتحتاج شركات الاستثمار إلى 5 ملايين دولار على الأقل في البنك للتأهل للحصول على حصص في تلك الصناديق، وفي كلتا الحالتين، يجب أن يكون عمر الحسابات ستة أشهر على الأقل.

يقصر مورجان ستانلي استثمارات بيتكوين على ما يصل إلى %2.5 من إجمالي صافي ثروتهم، حتى بالنسبة للمستثمرين الأمريكيين المعتمدين الذين لديهم حسابات وساطة وأصول كافية للتأهل.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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