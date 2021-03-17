عمان تعلق الرحلات المباشرة من بريطانيا.. وتمدد الإغلاق الجزئي للأنشطة التجارية

العربية دوت نت – أعلنت سلطنة عمان تعليق جميع الرحلات المباشرة من بريطانيا باستثناء رحلات الشحن، كما قررت تمديد إغلاق الأنشطة التجارية في المحافظات من 8 مساء إلى 5 صباحا.

وقررت اللجنة العليا المعنية بمواجهة جائحة كورونا، حظر دخول القادمين من بريطانيا أو العابرين لأراضيها خلال الـ 14 يوما الماضية.

ويسري قرار حظر السفر للقادمين من بريطانيا بدءا من الساعة 12 ظهرا من يوم الجمعة المقبل حتى إشعار آخر، ويُستثنى من ذلك المواطنون العمانيون.