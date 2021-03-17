السيسي يكلف بتأمين توافر الأجهزة والمستلزمات الطبية وإمدادات الأكسجين لمواجهة كورونا

دوت الخليج – ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماع اللجنة الطبية لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا، وموقف اللقاحات الخاصة به، وكذا متابعة توافر المستلزمات والأجهزة الطبية لمواجهة هذا الفيروس.

حضر الاجتماع: الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالىي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة.

رئيس الوزراء يؤكد الأهمية البالغة لاستمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتأكيد الأهمية البالغة لاستمرار الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا خلال هذه المرحلة، ولاسيما ارتداء الكمامة، وذلك بالتزامن مع المساعي التي تبذلها الدولة لتوفير اللقاحات المضادة لهذا الفيروس، وكذا العمل على تأمين توافر المتطلبات الطبية كافة من مستلزمات وأجهزة، وذلك وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن.

وفى ضوء ذلك، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة التأكد من توافر المستلزمات الطبية كافة، وكذلك إمدادات الأكسجين بجميع المستشفيات، مع استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة بشكل حاسم، وعدم التهاون حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

زيادة متوقعة في الإصابات خلال رمضان

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه مع قرب حلول شهر رمضان، وانتشار بعض العادات المصرية المتعارف عليها، فإن ذلك قد يؤدي إلى تزايد أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وهو ما يستوجب من الجميع الحرص الزائد، كما يتطلب العمل على زيادة توعية المواطنين؛ “خاصة أننا عانينا كثيرا خلال العام الماضي، وواجهنا عدة تحديات” بفعل الجائحة.

الصحة تعمل على توفير 2.7 مليون لتر مخزون استراتيجي من الأكسجين

وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن الوزارة تعمل على توفير مخزون استراتيجي من الأكسجين بنحو 2.7 مليون لتر.

وأشارت إلى أن وزارة الصحة بصدد الانتهاء من إعداد حملة توعوية للمواطنين سيتم إطلاقها خلال الفترة القليلة المقبلة، كما يتم تكثيف الاستعدادات حاليا من أجل مواجهة أية صعوبات خلال شهر رمضان الكريم.

أرصدة الأدوية

وأكدت الدكتورة هالة زايد، في الوقت نفسه، أن هناك أرصدة لبعض الأدوية لها مخزون يكفي لمدة 1000 يوم، كما تتوافر أرصدة لباقي الأدوية لمدد تتراوح ما بين شهرين وحتى 3 سنوات.

كما استعرضت جهود الوزارة فى إطار خطة نشر التطعيم الخاص بفيروس كورونا، مشيرة إلى موقف التسجيل وتلقي اللقاحات حتى الآن، وما يتم تطبيقه من نظام لإجراء الترتيب الإلكتروني للمسجلين الراغبين فى الحصول على اللقاح من كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، وذلك عبر المنظومة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.

العمل على زيادة عدد المراكز المخصصة لتلقي اللقاح

ولفتت وزيرة الصحة إلى أن معدل التسجيل اليومي وصل إلى 20 ألف مواطن، ومن المتوقع الوصول بعدد المسجلين بنهاية شهر مارس الجاري إلى 500 ألف مواطن، مؤكدة العمل على زيادة عدد المراكز المخصصة لتلقي اللقاح، إلى جانب زيادة ساعات العمل داخل تلك المراكز.

من جانبه، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توافر إمدادات الأكسجين في المستشفيات الجامعية، لافتا إلى أنه لم يتم تسجيل أي نقص في هذه الإمدادات خلال الفترة الماضية وحتى الآن.

كما عرض وزير التعليم العالي مقتطفات من دراسة تم إعدادها للمقارنة بين عدد من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وتحدث الوزير عن كفاءة كل لقاح من هذه اللقاحات المعتمدة لترخيص الاستخدام في حالات الطوارئ وآلية عملها.

مخزون آمن

من ناحيته، أشار اللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، إلى توافر مخزون آمن من مختلف المستلزمات والأجهزة الطبية الخاصة بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا.

وأكد استمرار التواصل والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، ولا توجد شكوى من حدوث نقص فى هذه المستلزمات.

كما أشار زيدان إلى الاتفاق على توريد مولدات أكسجين بأحجام مختلفة، طبقا للاحتياجات التي أرسلتها وزارتا التعليم العالي والصحة، وتم الحصول على تخفيضات في الأسعار، وضمان 7 سنوات.

كما نوه إلى الاتفاق على أن الشركات الموردة ستكون مسئولة عن التشغيل والتدريب لمدة عام.