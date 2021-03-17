وزيرة الصحة: العمل على زيادة عدد مراكز تلقي لقاح كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة تعمل على توفير مخزون استراتيجي من الأكسجين بنحو 2.7 مليون لتر.

وأشارت إلى أن وزارة الصحة بصدد الانتهاء من إعداد حملة توعوية للمواطنين سيتم إطلاقها خلال الفترة القليلة المقبلة، كما يتم تكثيف الاستعدادات حاليا من أجل مواجهة أية صعوبات خلال شهر رمضان.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الطبية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

وأكدت الدكتورة هالة زايد، في الوقت نفسه، أن هناك أرصدة لبعض الأدوية لها مخزون يكفي لمدة 1000 يوم، كما تتوافر أرصدة لباقي الأدوية لمدد تتراوح ما بين شهرين وحتى 3 سنوات.

كما استعرضت جهود الوزارة فى إطار خطة نشر التطعيم الخاص بفيروس كورونا، مشيرة إلى موقف التسجيل وتلقي اللقاحات حتى الآن، وما يتم تطبيقه من نظام لإجراء الترتيب الإلكتروني للمسجلين الراغبين فى الحصول على اللقاح من كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، وذلك عبر المنظومة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.

ولفتت وزيرة الصحة إلى أن معدل التسجيل اليومي وصل إلى 20 ألف مواطن، ومن المتوقع الوصول بعدد المسجلين بنهاية شهر مارس الجاري إلى 500 ألف مواطن، مؤكدة العمل على زيادة عدد المراكز المخصصة لتلقي اللقاح، إلى جانب زيادة ساعات العمل داخل تلك المراكز.