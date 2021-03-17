البنك العقاري يعقد دورة تدريبية في لغة الإشارة لموظفي خدمة العملاء

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دوت الخليج – عقد البنك العقاري، بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري، دورة تدريبية – عن بُعد- لموظفي خدمة العملاء بالفروع للتدريب على لغة الإشارة؛ وتأهيلهم للتواصل مع ذوي الهمم و”تفهم احتياجاتهم والتأكد من حصولهم على الخدمة المصرفية المطلوبة”.
وقال وليد ناجي، نائب رئيس مجلس الإدارة، إن البنك العقاري يولي اهتماما كبيرا لتقديم جميع الخدمات والمنتجات المصرفية لفئات المجتمع كافة، وذلك في إطار توجيهات البنك المركزي المصري المصري لتحقيق الشمول المالي.
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