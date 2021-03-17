مال وأعمال

البنك العقاري يعقد دورة تدريبية في لغة الإشارة لموظفي خدمة العملاء

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دوت الخليج – عقد البنك العقاري، بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري، دورة تدريبية – عن بُعد- لموظفي خدمة العملاء بالفروع للتدريب على لغة الإشارة؛ وتأهيلهم للتواصل مع ذوي الهمم و”تفهم احتياجاتهم والتأكد من حصولهم على الخدمة المصرفية المطلوبة”.

وقال وليد ناجي، نائب رئيس مجلس الإدارة، إن البنك العقاري يولي اهتماما كبيرا لتقديم جميع الخدمات والمنتجات المصرفية لفئات المجتمع كافة، وذلك في إطار توجيهات البنك المركزي المصري المصري لتحقيق الشمول المالي.

 

 

Bank Misr

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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