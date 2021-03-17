تهاوي الإنفاق الأمريكي على السفر 42% في 2020 بسبب جائحة كورونا

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سي إن بي سي – أفاد تقرير من اتحاد شركات السفر الأمريكية أن إنفاق الأمريكيين على السفر تهاوى بنسبة %42، أو 492 مليار دولار، في 2020، وسط قيود على تنقلات الأفراد والشركات لاحتواء تفشي كوفيد-19.
وقال اتحاد شركات السفر إن القطاع فقد 5.6 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة العام الماضي، وإن تراجع حركة السفر قلص الناتج الاقتصادي الإجمالي إلى 1.5 تريليون دولار من 2.6 تريليون في 2019.
وهوت إيرادات الضرائب الأمريكية المحصلة من المسافرين بمقدار 57 مليار دولار في 2020.
وقال روجر داو رئيس الاتحاد ومديره التنفيذي “في حين أشاع التقدم التدريجي للتطعيم الأمل حيال انتعاش قد يكون في الأفق، فمازال من غير الواضح متى سينهض الطلب على السفر نهوضا كاملا دون دعم.”
ومع تطعيم ملايين الأمريكيين وإعادة فتح وجهات السفر، يبدي القطاع تفاؤلا بأن يعود الطلب خلال الربيع.
وقالت ديزني الأربعاء 17 مارس، إنه سيعاد فتح حدائقها الترفيهية في كاليفورنيا 30 أبريل.
ويذكر ان في العام الماضي، هوت حركة النقل الجوي للركاب بالولايات المتحدة %60.1 إلى أدنى مستوياتها منذ 1984، في حين قلل الأمريكيين من الرحلات عموما ولزم الملايين منازلهم.
وبلغ إجمالي أعداد المسافرين جوا 368 مليونا في 2020، انخفاضا من 922.6 مليون في 2019.
وتراجعت حركة السيارات على الطرق بنحو 430.2 مليار ميل، أو %13، إلى 2.83 تريليون ميل إجمالا في 2020، وهو أقل مستوى منذ 2001.
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