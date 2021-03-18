أسعار النفط تواصل التراجع بعد ارتفاع المخزونات الأمريكية

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– نزلت أسعار النفط لليوم الخامس على التوالي اليوم الخميس بعد أن كشفت بيانات رسمية زيادة مستدامة في مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة، بينما تخيم الجائحة المستمرة على آفاق الطلب.
وهبط خام برنت 37 سنتا أو ما يعادل 0.5 بالمئة إلى 67.63 دولار للبرميل بحلول الساعة 0535 بتوقيت جرينتش، بعد أن هبط 0.6 بالمئة يوم الأربعاء.
وتراجع الخام الأمريكي 32 سنتا أو ما يعادل 0.5 بالمئة إلى 64.28 دولار للبرميل بعد أن هبط 0.3 بالمئة في الجلسة السابقة.
وأظهرت بيانات حكومية يوم الأربعاء أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت للأسبوع الرابع على التوالي بعد أن اضطرت مصافي التكرير في الجنوب إلى الإغلاق بسبب طقس شتوي قارس. وأثار تقرير للقطاع قدر أن المخزونات انخفضت الآمال في أن سلسلة الزيادات ربما توقفت.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن مخزونات الخام الأمريكية زادت 2.4 مليون برميل الأسبوع الماضي بعد يوم من تقدير لمعهد البترول الأمريكي أشار إلى انخفاض قدره مليون برميل.
وزادت مخزونات البنزين والديزل مقابل توقعات بين المحللين لانخفاض.
وعلى صعيد الطلب، حد تباطؤ في بعض حملات التحصين من فيروس كورونا واحتمال فرض المزيد من القيود للسيطرة على الجائحة من التوقعات بانتعاش استهلاك الوقود.
وأوقفت عدد من الدول الأوروبية استخدام لقاح أسترازينيكا لكوفيد-19 بسبب مخاوف تتعلق بآثار جانبية محتملة.
وتشهد ألمانيا أيضا ارتفاعا في الإصابات، بينما تخطط إيطاليا لفرض إجراءات عزل عام على مستوى البلاد في عيد الفصح وستطبق فرنسا قيودا أكثر صرامة.
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