الليرة التركية تعاود التراجع قبيل قرار البنك المركزي المصري

– انخفضت الليرة التركية قليلا اليوم الخميس قبيل قرار من البنك المركزي المصري بشأن الفائدة، حين من المتوقع أن يرفع سعر الفائدة الرئيسي 100 نقطة أساس إلى 18 بالمئة، فيما يُعتبر اختبارا مهما لالتزامه بخفض التضخم.

وزادت التوقعات برفع للفائدة هذا الشهر بعد أن خسرت الليرة ما يصل إلى عشرة بالمئة منذ منتصف فبراير، إذ زادت العوائد على سندات الخزانة الأمريكية. كما ارتفع التضخم أيضا بأكثر من المتوقع إلى قرابة 16 بالمئة الشهر الماضي.

واستقرت الليرة عند 7.4930 مقابل الدولار بحلول الساعة 0540 بتوقيت جرينتش، لتضعف قليلا عن إغلاق يوم الأربعاء عند 7.4860.