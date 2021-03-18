بنك فيصل الإسلامي يحقق أرباحا صافية بقيمة 2.247 مليار جنيه في 2020

فاروق يوسف _ أظهرت القوائم المالية لبنك فيصل الإسلامي المصري انخفاض صافي أرباحه خلال العام الماضي، بنسبة 19.2% مقارنة بالعام السابق عليه.

وأوضح البنك، في بيان للبورصة اليوم، أنه حقق صافي ربح بقيمة 2.247 مليار جنيه، خلال العام المالي المنتهي في ديسمبر 2020، مقابل 2.785 مليار جنيه في عام 2019.

وسجل البنك ارتفاعا في الإيرادات خلال عام 2020 بنسبة 1.5%، لتبلغ 11.908 مليار جنيه، مقارنة بـ 11.731 مليار جنيه خلال عام 2019.

وارتفع مجمل ربح بنك فيصل الإسلامي إلى 4.964 مليار جنيه في العام الماضي، مقابل 4.405 مليار جنيه في 2019، بارتفاع نسبته 12.7%.

وسجل النصيب الأساسي للسهم في الأرباح للعام الماضي 4.133 جنيه، مقابل 5.113 جنيه في 2019.