فيرتو القابضة تستحوذ على 90% من أسهم الحفر الوطنية بقيمة 21 مليون دولار.. وفاروس المنفذ

فاروق يوسف _ استحوذت شركة فيرتو القابضة على 90% من أسهم شركة الحفر الوطنية وذلك من خلال صفقة ذات الحجم الكبير بقيمة 21.105 مليون دولار.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، أن أعضاء مجلس الإدارة باعوا حصصهم في الشركة حيث قام أحمد رشاد، رئيس مجلس إدارة الشركة ببيع أغلب حصته والتي تبلغ 89% من أسهم الشركة، تعادل 4.450 مليون سهم، مقابل 20.870 مليون دولار.

وباع خالد أحمد رشاد عضو مجلس إدارة شركة الحفر الوطنية كامل حصته البالغة 0.005% تعادل 25 ألف سهم، بقيمة 117.250 ألف دولار.

وأيضًا باع شريف أحمد عضو مجلس الإدارة إجمالي حصته البالغة 0.005% تعادل 25 ألف سهم، مقابل 117.250 ألف دولار.

وكانت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية هي منفذ الصفقة، وبلغ سعر السهم في الصفقة 4.96 دولار.