شيني توافق مبدئيا على عرض هيئة البترول لشراء قطعة أرض بمساحة 8 آلاف متر مربع

فاروق يوسف _ وافق مجلس إدارة الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني “شيني” إحدى شركات القابضة المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال من حيث المبدأ على العرض المقدم من الهيئة العامة للبترول لشراء قطعة الأرض المؤجرة لشركة توتال ومساحتها 8000 متر مربع.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، أن عرض الشراء المحدد فيه سعر المتر المربع – لم تفصح عنه – وسيتم عرض الموضوع على مجلس الإدارة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية طبقًا للوائح القانونية وطبقًا للمادة 43 مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وسوف يتم تقديم دراسة وافية عن الموضوع.

وقالت شيني، أنه تم تفويض العضو المنتدب للشركة بالرد على خطاب الهيئة العامة للبترول لتوضيح طلب المجلس وعند بدء التفاوض يتم الإعلان عن ذلك في حينه.

يذكر أن الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني- شيني، سجلت ارتفاعاً في صافي الخسائر بعد الضريبة بنسبة 28.8%، لتصل إلى 11.574 مليون جنيه، خلال الربع الأول من العام المالي 2020-2021، مقابل 8.987 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وأرجعت العامة لمنتجات الخزف، ارتفاع خسائرها إلى انخفاض حجم المبيعات والتي تأثرت بحالة الأسواق بخلاف مصنع البورسلين والذي يحقق خسائر طبقا للمتوقع لتقادم الآلات والمعدات.

وانخفضت الإيرادات إلى 51.963 مليون جنيه، وذلك من بداية يوليو وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 70.653 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

في حين صعد مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 6.547 مليون جنيه، مقابل 2.776 مليون جنيه بالفترة المماثلة.