وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ الأعمال بمشروع تطوير جزيرة الوراق

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة موقف تنفيذ الأعمال بمشروع تطوير جزيرة الوراق، وإنشاء مجتمع عمرانى حضارى جديد ومخطط على أراضى جزيرة الوراق “مدينة الوراق الجديدة”، يتبع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والموقف التنفيذى للعمارات السكنية الجارى تنفيذها، وذلك بحضور مسئولى الوزارة والهيئة.

وأكد الجزار، أن وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تهدف لتطوير جزيرة الوراق، وإنشاء مجتمع عمرانى حضارى حديث، موجها بالإسراع بمعدلات تنفيذ مشروع التطوير من أجل الارتقاء بالمستوى العمرانى للجزيرة، وإظهارها بالشكل الحضارى اللائق بها.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن مدينة الوراق الجديدة، هى إحدى مدن الجيل الرابع التى يتم تنفيذها على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك فى إطار جهود وزارة الإسكان لتنفيذ مخرجات المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية بمصر 2052، وتتمثل أهم أهدافه فى مضاعفة المعمور من 7 % إلى 14 %.