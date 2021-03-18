سكاي أبوظبي تبدأ تنفيذ مشروع ريزيدنس 8 بالعاصمة الإدارية الشهر الجاري

أعلنت شركة سكاي أبوظبي للتطوير العقاري-الذراع العقاري لمجموعة دايموند الإماراتية، بدء تنفيذ مشروع Residence Eight بالعاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات 4 مليارات جنيه في شهر مارس الجاري.

وقالت الشركة في بيان إنها بدأت إجراءات التنفيذ على أرض الواقع، وفي الوقت نفسه بدأت طرح المشروع للحجز مستهدفة تحقيق مبيعات بقيمة 1.5 مليار جنيه في عام 2021.

ومشروع ريزيدنس 8 عبارة عن مجمع سكني وتجاري، يقع على مساحة 23 فدان بمنطقةR8 بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال المهندس عبد الرحمن عجمي الرئيس التنفيذي لمجموعة دايموند وشركة سكاي أبو ظبي للتطوير العقاري، إن الشركة اختارت إقامة أول مشروعاتها في مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لأنها تتوافق مع رؤية الشركة، إذ تتطلع سكاي أبو ظبي لأن تصبح من أكبر الشركات العقارية في السوق المصرية من خلال تقديمها نماذج عمرانية ذكية متكاملة بمعايير إقليمية وفريدة من نوعها.

وتابع أن ذلك يتطابق مع استراتيجية العاصمة الإدارية التي تستهدف أن تصبح مدينة ذكية، مضيفاً أن رؤية سكاي أبو ظبي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات العملاء وتزويدهم بقيمة حقيقية بداية من المباني السكنية إلى الخدمات التجارية والخدمات العامة.

من جانبه قال مصطفى صلاح الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة سكاي أبوظبي للتطوير العقاري، إن الشركة أعدت دراسة للسوق العقاري في مصر للتعرف على كافة متطلبات العميل، وتتطلع لتقديم منتج مختلف ومتميز يتناسب مع متطلبات العميل وإمكاناته، كما تسعى لكسب ثقة العملاء من خلال الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشروع، إضافة إلى تقديم منتجات بأسعار تنافسية وتسهيلات كبيرة في السداد.

وأشار صلاح، إلى أن السوق العقاري المصري يتسم بكونه سوقاً واعداً وجاذباً للاستثمار، في ظل النمو السكاني المتزايد والذي يعكس الحاجة الدائمة إلى تنمية عمرانية مستمرة، إضافة إلى الحوافز والتسهيلات المختلفة للاستثمارات الأجنبية، التي أتاحها قانون الاستثمار الجديد، فضلاً عما يتميز به السوق المصري من عوائد استثمارية جاذبة.

يعد مشروع Residence Eight هو أول مشروع عقاري لشركة سكاي أبوظبي للتطوير العقاري، بعد أيام من إعلانها دخول السوق المصرية لنقل خبراتها العقارية الاقليمية، وعزمها استثمار 15 مليار جنيه خلال العامين المقبلين، مستندة على نجاحها في إنشاء مجموعة متنوعة من المشروعات والأنشطة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ورغبتها في التوسع إقليمياً ودولياً ضمن خطتها الاستراتيجية.