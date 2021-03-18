البورصة تهبط 1.37% مستهل التعاملات بضغط من مبيعات العرب والأجانب

رنا ممدوح _ تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم، بضغط من القوى البيعية للمستثمرين العرب والأجانب.

وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.37%، ليتداول عند مستوى 10917 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 0.89%، ليتداول عند مستوى 60.01 جنيه.

وتراجع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.8%، و 0.99% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 173.857 مليون جنيه على 117 شركة من خلال 2.354 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 39 شركة مقابل ارتفاع 7 شركات في حين لم تتغير أسعار 71.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمة 257.314 ألف جنيه، منها 144.628 ألف جنيه للمؤسسات، و112.687 ألف جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 240.995 ألف جنيه، منها 233.190 ألف جنيه للمؤسسات، و7.805 ألف جنيه للأفراد.

بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 498.310 ألف جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 27.108 مليون جنيه، مقابل 26.610 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وتصدر سهم راية القابضة للاستثمارات المالية قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 9.86%، تلاه سهم الاهلى للتنمية والاستثمار بنسبة 4.55%، ثم سهم العامة لصناعة الورق – راكتا بنسبة 1.65%.

في حين تصدر سهم سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 13.14%، تلاه سهم المصرية للدواجن بنسبة 6.57%، ثم سهم الشرقية – إيسترن كومباني بنسبة 5.70%.