المركزي الإماراتي يبيع 1.7 مليار درهم من رصيد الذهب خلال يناير

وكالات _ كشف المصرف المركزي الإماراتي عن بيع ما قيمته 1.7 مليار درهم من رصيده من السبائك الذهبية خلال شهر يناير 2021. وتعد هذه المرة الأولى التي يلجأ فيها إلى البيع منذ 3 سنوات.

وأشارت “وام” إلى أن رصيد المصرف من السبائك الذهبية بلغ 11.17 مليار درهم خلال يناير. وتعكس عملية بيع جزء من حيازته من الذهب حرص المركزي على تحقيق بعض المكاسب خاصة أن نسبة كبيرة من رصيده من هذه المعدن تم شراؤها بأسعار مغرية في فترة سابقة قبل أن يبدأ بالارتفاع القياسي بعد ذلك.

وكان المصرف المركزي الإماراتي قد عاد لتكوين رصيد من الذهب مع بداية 2015 بعدما باع في وقت سابق جميع حيازته من هذا المعدن واستبدال احتياطاته الأجنبية بسلة من العملات العالمية.

وبحسب الإحصائيات فقد وصل رصيد حيازة المركزي من الذهب في ديسمبر 2020 إلى أعلى مستوياته وبقيمة 12.86 مليار درهم مقارنة مع 10.7 مليار درهم في نوفمبر.

يشار إلى أن حيازة المصرف من الذهب لا تشكل سوى نسبة قليلة للغاية من احتياطاته الأجنبية مما يؤكد أنها تستهدف الاستثمار بالدرجة الأولى.