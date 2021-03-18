مال وأعمال

الأسهم الأوروبية تقفز بداية التعاملات بدعم تعهدات الفيدرالي الأمريكي

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– رفعت أسهم مصنعي السيارات المؤشر داكس الألماني إلى مستوى قياسي يوم الخميس، في حين قفزت الأسهم القيادية بمنطقة اليورو إلى مستويات ما قبل الجائحة بعدما تعهد الفيدرالي الأمريكي بإبقاء أسعار الفائدة منخفضة رغم توقع زيادة النمو الاقتصادي.

وجنى مؤشر لأكبر 50 شركة في منطقة اليورو 0.3 بالمئة في التعاملات المبكرة، متجاوزا لفترة وجيزة ذروة حققها في فبراير من العام الماضي قبل أن تعصف جائحة كوفيد-19 بالأسواق المالية.

وصعد المؤشر داكس الألماني للأسهم القيادية 0.7 بالمئة وارتفع المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.2 بالمئة في حين نزل المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.1 بالمئة قبيل إصدار بنك إنجلترا المركزي قرار السياسة النقدية في وقت لاحق يوم الخميس.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الأوسع نطاقا 0.3 بالمئة وجرى تداوله دون أعلى مستوى له على الإطلاق بأقل من اثنين بالمئة.

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وفي ظل ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بعد قرار الفيدرالي، قادت أسهم القطاعات الشديدة التأثر اقتصاديا، مثل مصنعي السيارات والبنوك وشركات التعدين والسفر والترفيه، المكاسب في أوروبا.

وقفز سهم فولكسفاجن 6.1 بالمئة معززة وضعها كشركة هي الأعلى قيمة على مؤشر داكس الألماني بعدما تجاوزت ساب للبرمجيات يوم الأربعاء.

وجرى تداول أسهم القطاعات التي تعتبر بديلا عن السندات، مثل المرافق والأغذية والمشروبات والرعاية الصحية، بانخفاض.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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