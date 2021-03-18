أجواء للصناعات الغذائية – مصر تحقق 3.5 مليون جنيه أرباح مجمعة العام الماضي

رنا ممدوح _ تحولت شركة أجواء للصناعات الغذائية – مصر، من الخسارة إلى الربحية محققة صافي بقيمة 3.504 مليون جنيه، خلال عام 2020، مقابل 107.323 مليون جنيه خسائر بالعام المقارن 2019.

وقفزت المبيعات وفقا للقوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم، لتصل إلى 1.392.077 مليار جنيه بالفترة من يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 733.938 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وصعدت تكلفة المبيعات خلال نفس الفترة لتصل إلى 1.235.567 مليار جنيه خلال عام 2020، مقابل 733.711 مليون جنيه بعام 2019.

وسجلت الشركة مجمل ربح بقيمة 156.510 مليون جنيه، خلال عام 2020 مقابل 5.773 مليون جنيه مجمل خسائر بالفترة المماثلة بعام 2019.

وحققت أرباحا تشغيلية بقيمة 25.143 مليون جنيه بالفترة من بداية يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 90.443 مليون جنيه خسائر تشغيل بعام 2019.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، فتراجعت خسائر أجواء للصناعات الغذائية إلى 30.483 مليون جنيه خلال 2020 مقابل 34.643 مليون جنيه بالعام المقارن 2019.

وانخفضت المبيعات خلال نفس الفترة إلى 223.941 مليون جنيه مقابل 235.236 مليون جنيه بالفترة المماثلة بعام 2019.