مؤشرات بورصة الكويت تتباين وسط السيولة الوفيرة وزيادة أحجام التداول

فهد حسين – تابين أداء مؤشرات بورصة الكويت بختام آخر جلسات الأسبوع اليوم الخميس، ليرتفع مؤشرها العام 0.09% بعد إضافة 5.41 نقطة صعد بهم إلى مستوى 5802.82 نقطة.

وارتفع مؤشر السوق الأول 0.18% مضيفا 11.66 نقطة إلى مستواه المسجل أمس، فيما واصل مؤشر “السوق الرئيسي 50” هبوطه للجلسة الثانية على التوالي بعد خسارة 5.09 نقطة تراجع بهم إلى مستوى 4864.39 نقطة، كما تراجع أيضا مؤشر السوق الرئيسي 0.19% إلى مستوى 4682.98 نقطة.

وزاد حجم التداولات إلى 276.65 مليون سهما من 210.19 مليون سهما، كما تضاعفت السيولة المتداولة إلى 71.13 مليون دينار من 37.14 مليون دينار الجلسة السابقة.

وشهد سهم “الكويت الوطني” أعلى سيولة متداولة في السوق بقيمة 12.66 مليون دينار بعد تداول 14.52 مليون سهم، فيما كان سهم “الأهلي المتحد” الأكثر نشاطا بحجم تداولات بلغ 34.8 مليون سهما وبسيولة بلغت 7.48 مليون دينار.

وبالنسبة لأداء الأسهم المُدرجة، تصدر “الخليجي” القائمة الخضراء بارتفاع نسبته 9.22%، بينما جاء سهم “سنام” على رأس القائمة الحمراء مُتراجعاً 22.02%.

وعلى مستوى قطاعات السوق، ارتفعت مؤشرات 7 قطاعات بقيادة النفط والغاز الذي صعد 1.14%، تلاه التأمين بنسبة 0.87%، فيما تراجعت خمس قطاعات بقيادة التكنولوجيا الذي هبط 14.49%، تلاه الصناعية متراجعا 1.17 % بالترتيب، وسط استقرار قطاع الرعاية الصحية.