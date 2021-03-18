البنك المركزي المصري: 58.9 مليار جنيه أرباح البنوك المصرية في 2020

كشف البنك المركزي المصري المصري في تقرير المركز المالي الإجمالي للبنوك، عن تحقيقها 58.9 مليار جنيه صافي أرباح في عام 2020.

ونوه في التقرير إلى أن مؤشرات قائمة الدخل التي تشمل صافي العائد والمصروفات والأرباح، تمت بناء على بيانات مؤقتة، عن الفترة من أول يناير إلى نهاية ديسمبر بالنسبة للبنوك التي ينتهي عامها المالي في 31 ديسمبر، وعن الفترة من أول يوليو إلى نهاية ديسمبر، بالنسبة للبنوك التي ينتهي عامها المالي في 30 يونيو.

وكشفت بيانات البنك المركزي المصري المصري عن تحقيق البنوك (بخلاف البنك المركزي المصري)، صافي عائد بلغ 161.87 مليار جنيه، وصافي إيرادات نشاط بلغ 193.9 مليار جنيه، وبلغت إجمالي المصروفات 135 مليار جنيه.

ووفقا للبيانات الصادرة قبل قليل، بلغ إجمالي الودائع بالبنوك 5.17 تريليون جنيه، والاحتياطات 325.76 مليار جنيه، والمخصصات 162.27 مليار جنيه، والسندات والقروض طويلة الأجل 239 مليار جنيه، ورؤوس الأموال 174.77 مليار جنيه.

وعلى جانب الأصول، بلغ إجمالي الإقراض والخصم للعملاء 2.49 تريليون جنيه، ورصيد الأوراق المالية والاستثمارات في أذون الخزانة 2.778 تريليون جنيه، والنقدية 55.26 مليار جنيه، والأرصدة لدي البنوك في مصر 924.78 مليار جنيه، والأرصدة لدى البنوك في الخارج 304.87 مليار جنيه.