أداء متباين لمؤشرا أسواق المال الإماراتية.. وخسائر أبوظبي السوقية 655 مليون درهم

فهد حسين – تباين أداء مؤشرا أسواق المال الإماراتية، بارتفاع مؤشر سوق دبي المالي 0.11% وهبوط سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.18%.

أنهى مؤشر سوق دبي المالي تداولات اليوم الخميس، مرتفعا 0.11% بعد إضافة 3.07 نقطة صعد بهم إلى مستوى 2603.91 نقطة، بدعم من السيولة الوفيرة وزيادة أحجام التداولات وسط صعود 4 قطاعات قادها السلع والاتصالات.

وتضاعفت السيولة المتداولة في السوق إلى 266.47 مليون درهم من نحو 119.4 مليون درهم الجلسة السابقة، كما زاد حجم التداولات إلى 118.33 سهم من 67.64 مليون سهم في جلسة أمس الأربعاء.

واستقر رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي عند 356,103 مليار درهم بختام تداولات اليوم الخميس.

وارتفعت 4 قطاعات بقيادة السلع الذي صعد 4.19%، تلاه قطاعا الاتصالات والبنوك بنسبة 1.12% و1% بالترتيب، فيما تراجعت قطاعات النقل والعقارات والخدمات بنسبة 1.8% و0.87% و0.13% بالترتيب، واستقر قطاعا الصناعة والاستثمار والخدمات المالية.

كما تصدر سهم “الإمارات للمرطبات” قائمة من 13 سهما حققوا أرباح خلال الجلسة مرتفعا 15%، فيما جاء سهم “BH MUBASHER” متصدرا 13 سهم آخرين سجلوا خسائر خلال الجلسة بانخفاضه 9.91%، فيما استقرت 9 أسهم عند نفس مستويات الجلسة السابقة.

وتصدر سهم “الإمارات دبي الوطني” الذي ارتفع 1.72% الأسهم الأكثر نشاطا خلال جلسة اليوم الخميس بسيولة 61 مليون درهم بعد تداول 5.18 مليون سهما من أسهمه، كما تصدر سهم داماك العقارية قائمة الأكثر نشاطا بحجم تداولات بلغ 20.47 مليون سهما بسيولة قدرها 22.63 مليون درهم.

وفي المقابل، أغلق مؤشر سوق أبوظبي المالي تداولات اليوم منخفضا 0.18% عند مستوى 5735.69 نقطة.

وزاد حجم التداولات إلى 204.68 مليون سهما من 175.13 مليون سهم في الجلسة السابقة، فيما بلغت السيولة 1.32 مليار درهم أكثر من مليار درهم بنحو 41 مليونا في الجلسة السابقة.

وارتفعت 3 قطاعات بقيادة الاتصالات الذي صعد 0.96%، تلاه العقار والاستثمار والخدمات المالية مرتفعان بنسبة 0.04% و0.01% بالترتيب، فيما تراجعت 6 السلع الاستهلاكية الذي هبط 2.34%، تلاه التأمين والصناعة متراجعان بنسبة 1.56% و1.14% بالترتيب.

وانخفض رأس المال السوقي إلى 811.153 مليار درهم من 811.808 مليار درهم بختام الجلسة السابقة، مسجلا خسائر سوقية بقيمة 655 مليون درهم.

وكان سهم أبوظبي الأول الذي ارتفع 0.14% الأنشط في السيولة المتداولة والتي بلغت 345.58 مليون درهم، فيما تصدر سهم “الدار العقارية” قائمة الأسهم الأكثر نشاطا بالكميات بعد تداول 80.79 مليون سهما من أسهمه خلال الجلسة.

وتصدر سهم”الخليج للمشاريع الطبية” قائمة الأسهم الـ24 الرابحين مرتفعا 7.5%، فيما جاء سهم “الشارقة للاسمنت واﻷتنمية الصناعية” متصدرا 12 سهما سجلوا خسائر خلال الجلسة بتراجعه 10% بختام تداولات اليوم الخميس، كما استقرت 2 أسهم عند نفس مستويات أسعار الجلسة السابقة.