خسائر البورصة ترتفع إلى 1.47% منتصف التعاملات بضغط مبيعات المؤسسات العربية والأجنبية

رنا ممدوح _ عمقت مبيعات المؤسسات العربية والأجنبية من خسائر البورصة الصباحية في منتصف تعاملات اليوم.

وتداول المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 10905 نقطة، مسجلا تراجعاً بنسبة 1.47%.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 0.5%، ليتداول عند مستوى 60.25 جنيه.

وتراجع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.41%، و 0.73% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 529.579 مليون جنيه على 170 شركة من خلال 14.356 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 83 شركة مقابل ارتفاع 35 في حين لم تتغير أسعار 52.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 31.688 مليون جنيه، منها 31.020 مليون جنيه للمؤسسات، و667.620 ألف جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 1.889 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 15.882 مليون جنيه، مقابل 13.993 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 33.577 مليون جنيه، منها 25.160 مليون جنيه للأفراد، و8.416 مليون جنيه للمؤسسات.

وتصدر سهم سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 10.05%، تلاه سهم الشرقية – ايسترن كومباني بنسبة 9.33%، ثم سهم دايس للملابس الجاهزة بنسبة 5.26%.

في حين تصدر سهم راية القابضة للاستثمارات المالية قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 9.66%، تلاه سهم المهندس للتأمين بنسبة 9.38%، ثم سهم العبور للاستثمار العقاري بنسبة 7.61%.