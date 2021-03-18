بورصة البحرين ترتفع هامشيا بمكاسب 7 ملايين دينار

فهد حسين – أغلق مؤشر بورصة البحرين العام تداولات اليوم الخميس، مرتفعا 0.08% بإضافة 1.11 نقطة صعد بهم إلى مستوى 1460.52 نقطة، بدعم من ارتفاع البنوك التجارية وزيادة السيولة.

وانحسر حجم التداولات إلى 527.78 ألف سهما من 5.27 مليون سهم الجلسة السابقة، فيما تضاعفت قيمة السيولة المتداولة إلى نحو 3.04 مليون دينار من 1.07 مليونا في الجلسة السابقة.

وسجلت الأسهم المدرجة في بورصة البحرين مكاسب سوقية بنحو 7 ملايين دينار “تعادل 18.45 مليون دولار” بارتفاع رأس المال السوقي إلى 9.095 مليار دينار “تعادل 23.976 مليار دولار” بختام التداولات، من 9.088 مليار دينار “تعادل 23.958 مليار دولار” بإغلاق الجلسة السابقة.

وصعد قطاعا البنوك التجارية والخدمات بنسبة 12.45% و5% بالترتيب، فيما هبط قطاع الصناعة بنسبة 17.28%، واستقر قطاعا التأمين والفنادق والسياحة.

وكان سهم “ناس” أكبر الرابحين خلال الجلسة بارتفاعه 8.11%، فيما تصدر “ألمونيوم البحرين” قائمة الخاسرين بتراجعه 2.1%، كما كان سهم “زين البحرين” الأكثر نشاطا خلال الجلسة بحجم تداولات بلغ 1.1 مليون سهما.