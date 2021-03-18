فيتش ترفع توقعات نمو الاقتصاد التركي إلى 6.7% في 2021

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– قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إنها رفعت توقعها لنمو الاقتصاد التركي هذا العام إلى 6.7 بالمئة من 3.5 بالمئة.
وأضافت فيتش في تقرير بتاريخ أمس الأربعاء عن تحديث توقعاتها الاقتصادية العالمية “عدلنا بالرفع توقعنا للعام 2021… ليعكس النمو القوي المرحَّل من 2020 وأيضا الآثار المستمرة لنمو الائتمان المرتفع في النصف الأول من 2021”.
وتابعت “نتوقع أن يتباطأ الاقتصاد في النصف الثاني من 2021 بسبب تشديد الأوضاع النقدية والائتمانية وموقف مالي أكثر محافظة، مع تعديل معلن في عجز الميزانية إلى 3.5 بالمئة من 4.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي”.
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