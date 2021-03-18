المجلس المصري الأوكراني يعرض مشروعات تخزين الأقماح والمليون ونصف فدان على المستثمرين

طرح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية مجموعة من المشروعات على مجموعة من المستثمرين الأوكرانيين، ودعا الشركات للمشاركة في مشروع استصلاح المليون ونصف فدان، كما طالبهم بالاستثمار في قطاع الصوامع بالسوق المصرية لتخزين أقماحها ,واعادة تصديرها في موسم الشتاء واستخدام السوق المصرية كمركزًا لتجارة الأقماح الأوكرانية.

وقال المصيلحي خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدي الأعمال المصري – الأوكراني أن فرص تنمية العلاقات التجارية بين الجانبين غير محدودة وأن هناك الكثير من السلع التي يمكن اضافتها للمزيج السلعي للصادرات المصرية للسوق الأوكرانية والتي ستتحقق توازنا في الميزان التجاري الذي يميل لصالح الجانب الأوكراني مثل تصدير الغاز المصري مقابل الأقماح الأوكرانية.

وأشار إلى أن الميزان التجاري يصل الي حوالي 2.63 مليار دولار خلال عام 2019 والذي تراجع بشكل طفيف نظرا للقيود التي فرضتها جائحة كورونا علي التجارة الدولية ليصل الي حوالي 1.8 مليار دولار خلال عام 2020 .

ومن جانبه قال المهندس ابراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في الكلمة التي ألقاها عنه الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن الاتحاد سيعقد مجموعة من الفعاليات الاقتصادية المشتركة لدفع و تنمية العلاقات التجارية المشتركة و التي ستشمل منتدى أعمال مشترك بالقاهرة الشهر المقبل وبالتزامن مع الاجتماع الثامن اللجنة الوزارية للتعاون الاقتصادي والعلمي برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولى .

وأضاف، أن من ضمن الفعاليات أيضًا عقد ملتقى متخصص للزراعة والصناعات الغذائية بالقاهرة يشارك به وفد من اتحاد المزارعين الأوكرانى ، ثم يختتم بتنظيم وفد مصرى لأوكرانيا فى شهر يونيه القادم بالتواكب مع زيارة وزير الخارجية سامح شكرى للعاصمة كييف .

وأوضح العربي أن الهدف من تلك الفاعليات هو تحقيق التوازن فى الميزان التجاري وجذب الاستثمارات الاوكرانية للسوق المصرية، مشيرًا الي أن الاستثمارات الأوكرانية الحالية فى مصر تجاوزت 400 مليون دولار فى قطاعات الاتصالات والبناء والتمويل والخدمات والسياحة والصناعة والزراعة، هذا بخلاف الاستثمارات فى استكشاف واستخراج النفط والغاز بأكثر من 500 مليون دولار، فى عدة حقول نفطية في منطقة علم الشاويش على الحدود مع ليبيا.

وتابع، أن أوكرانيا تتربع على قمة السياحة الوافدة لمصر بأكثر من 727 ألف فى 2020 أثناء جائحة كورونا، وكانت من أوائل الدول التي عادت إلى مصر في شهر يوليو الماضي بمجرد عودة الطيران من جديد بعد غلقه، بعشرات الرحلات يوميا إلي الغردقة وشرم الشيخ وثلاث رحلات منتظمة أسبوعيا من كييف إلى القاهرة، ونتوقع زيادة عدد السائحين فى 2021 ليتجاوز ارقام 2019 التى تجاوزت 1,5 مليون سائح حيث احتلت فى ذلك العام المركز الثانى بعد المانيا.

وأكد العربي، أن مصر هي الشريك التجاري الأكبر لأوكرانيا في أفريقيا والشرق الأوسط، الامر الذى سيتنامى مع توجه الشركات الاوكرانية لاستخدام مصر كبوابة لدخول الاسواق الافريقية من خلال التصنيع المشترك.

وأضاف العربي أن هناك أكثر من 5000 مواطن أوكراني يعيشون على ارض مصر، كما ان هناك اكثر من 3500 طالب مصرى يدرسون بالجامعات الاوكرانية ذات المركز المتقدم عالميا.

ومن جانبه قال الدكتور علاء عز أمين عام الاتحاد بان هنالك العديد من الفرص الكبري لتنمية الاستثمارات المشتركة مع الجنب الأوكراني في قطاعات الزراعة والغذاء، والادوية والمستلزمات الطبية، والبترول والغاز، والاستثمار والتصنيع المشترك بغرض اعادة التصدير لمناطق التجارة الحرة التى تتجاوز 3,1 مليار مستهلك فى افريقيا والوطن العربى والاتحاد الاوروبى وامريكا الجنوبية.

وحضر الجلسة رؤساء اتحادات الغرف التجارية، المهندس ابراهيم العربى، وجنيدى شيزيكوف ، وسفراء الدولتين أيمن الجمال وإيفهين ميكيتينكو، ونواب وزراء الخارجية د. بدر عبد العاطى وديميتريو سينيك ، ونواب وزراء التجارة ، ابراهيم السجينى وتارار كاشكا، ووزراء التموين د. على المصيلحى واولجا تروفيماسيفا، و رؤساء لجان الحبوب اسلام سالم ونيكولاى جوراتشوف، ثم رؤساء لجان الادوية والمستلزمات الطبية د. على عوف و فلاديسلاف ستراشنى.

وتضمن اللقاء شرح لكافة الفرص الواعدة للاستثمار في الأسواق المصرية في طار خطة الدولة للإصلاح الاقتصادي و الهيكلي للبنية التحتية و المناطق الصناعية.