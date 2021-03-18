المركزي التركي يرفع الفائدة 200 نقطة أساس إلى 19%

– رفع البنك المركزي المصري التركي اليوم الخميس، سعر الفائدة 200 نقطة أساس إلى 19 بالمئة، وهو ما يفوق التوقعات، وذلك لمواجهة تراجع الليرة وزيادة الأسعار.

كان 21 اقتصاديا شاركوا في استطلاع رأي أجرته توقعوا جميعهم تقريبا رفعا 100 نقطة أساس.

وعلى خلفية ذلك، قفزت الليرة اثنين بالمئة مقابل الدولار.

وسعر إعادة الشراء (ريبو) لأجل أسبوع، وهو سعر الفائدة الرئيسي، مستقر عند 17 بالمئة منذ ديسمبر بعد تشديد كبير للسياسة النقدية العام الماضي.