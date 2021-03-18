مال وأعمال

رئيس الوزراء يتابع موقف أراضي قطاع الأعمال المشاركة في مبادرة سكن كل المصريين

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التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، صباح اليوم، هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشارة إلى تكليفات الرئيس بتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، والذى يأتى ضمنه توفير المسكن الملائم لكافة المواطنين بمختلف شرائحهم، واستمرار المتابعة للجهود المبذولة فى هذا الشأن.

وفى هذا الصدد، تم خلال اللقاء استعراض موقف عدد من الأراضي التابعة لشركات قطاع الأعمال التى سيتم، سواء بنظام الشراكة أو غيره، الاستفادة بها فى المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين”، التى تأتى فى إطار تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، حيث سيتم من خلال تلك المبادرة تنفيذ نحو نصف مليون وحدة سكنية بمساحات مختلفة تناسب مختلف شرائح المجتمع.

وتطرق الوزير خلال اللقاء إلى الجهود الخاصة بتطوير وإقامة العديد من المنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية، بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أنه سيتم خلال أيام افتتاح أحد الفروع الخاصة بفندق “ريكسوس” بمحافظة البحر الأحمر، كما من المقرر بناء فرع لمجموعة فنادق “فورسيزون” فى محافظة الأقصر.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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