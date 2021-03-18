البورصة تهبط إلى 10918 نقطة بضغط من مبيعات المؤسسات العربية والأجنبية

رنا ممدوح _ اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على تراجع جماعي، بضغط من القوى البيعية للمؤسسات العربية والأجنبية.

وتداول المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 10918 نقطة، مسجلا انخفاضا بنسبة 1.35%.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 0.10%، وأغلق عند مستوى 60.61 جنيه.

وتراجع كلا من مؤشرا EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.86%، و 1.07% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 1.037.671 مليار جنيه على 188 شركة من خلال 33.682 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 99 شركة مقابل ارتفاع 48 في حين لم تتغير أسعار 41.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 77.950 مليون جنيه، منها 73.975 مليون جنيه للأفراد، و3.975 مليون جنيه للمؤسسات.

بينما سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 62.198 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 63.076 مليون جنيه، مقابل 877.277 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 15.751 مليون جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 18.015 مليون جنيه مقابل 2.263 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

وسيطر المصريون على نسبة 78.17% من إجمالي تعاملات البورصة.

فيما استحوذ الأجانب على 15.21% والعرب على6.61% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على31.1% من تعاملات اليوم مقابل 68.89% من نصيب الأفراد.

وتصدر سهم راية القابضة للاستثمارات المالية قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 9.74%، تلاه سهم المهندس للتأمين بنسبة 9.51%، ثم سهم العبور للاستثمار العقاري بنسبة 8.45%.

في حين تصدر سهم الشرقية – إيسترن كومباني قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 9.85%، تلاه سهم عبور لاند للصناعات الغذائية بنسبة 9.60%، ثم سهم سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 9.54%.