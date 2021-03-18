ليفت سلاب مصر: نائب رئيس مجلس الإدارة رفع حصته إلى 2.82%

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فاروق يوسف _ رفع محمود شفيق، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء “ليفت سلاب”، حصته داخل الشركة من 0.72% إلى 2.82%.
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، أن نائب رئيس مجلس إدارة الشركة اشترى 2.1% من أسهم الشركة تعادل 15 مليون سهم، وذلك بقيمة 7.857 مليون جنيه، بسعر 0.52 للسهم الواحد.
وكانت بلتون لتداول الأوراق المالية هي المنفذ لهذه الصفقة.
يذكر أن أرباح الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء “ليفت سلاب” ارتفعت بنسبة 35.4 % خلال 2020، مسجلة أرباحاً بلغت 4.9 مليون جنيه خلال الفترة من يناير 2020 حتى ديسمبر 2020 مقابل أرباح بلغت 3.62 ألف جنيه في 2019.
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