تداول السعودية تدرج أدوات دين حكومية بنحو 7.67 مليار ريال

دوت الخليج – وافقت شركة السوق المالية السعودية “تداول”، اليوم الخميس، على إدراج أدوات دين حكومية بنحو 7.674 مليار ريال.

وأعلنت الشركة في بيان على موقع السوق، عن موافقتها على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن الحكومة السعودية وفقاً لقواعد الإدراج وذلك بقيمة إجمالية نحو 4.964 مليار ريال.

وقالت “تداول”، إن أدوات الدين تتوزع على إصدار واحد فقط، كما سيتم إدراجها وتداولها ابتداءً من يوم الاثنين 22 مارس الجاري.

ووافقت “تداول”، اليوم الخميس أيضا، على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن الحكومة السعودية من فئة سبق إدراجها وفقاً لقواعد الإدراج وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 2.71 مليار ريال.

وأوضحت “تداول” في بيانها، إن أدوات الدين، تتمثل في زيادة إصدار رقم 07-01-2021 “رمز تداول: 5306” بنحو 2.71 مليار ريال، ليصل إلى 6.72 مليار ريال، على أن تدرج الزيادة ابتداءً من يوم الأحد 21 مارس الجاري.